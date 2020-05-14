Рябошапка розповів, «посадять» при Зеленском Порошенко

Нинішня влада може повторити помилки попередніх, переслідуючи своїх політичних опонентів. Зокрема, помилку Віктора Януковича, «посадив» Юлію Тимошенко.

Про це екс-глава Офісу генпрокурора Руслан Рябошапка заявив в інтерв’ю Lb.ua.

За його словами, за існуючих кримінальних проваджень, у яких фігурує екс-глава держави, Петро Порошенко навряд чи постане перед судом. Рябошапка зазначив, що отримане від ГБР підозра колишньому главі держави не відповідало вимогам.

«Мало того, що там, насправді, не було доказів злочину, в яких підозрювався п’ятий президент. Так ще й юридично все було дуже недосконале оформлено», — сказав він.

Втім, реагуючи на наведену журналістом аналогію з часом Януковича і справою Тимошенко, Рябошапка зазначив, що «така історія могла повторитися».

«Я пояснював президенту, принаймні в двох кейсах, зокрема, у справі Вищої ради правосуддя, що ці історії не є перспективними. А Венедиктова розповідала, що генпрокурор блокує роботу ДБР», — резюмував екс-глава ОГП.