Зневага до Росії: Письменник-терорист Прилепін налетів на групу з РФ, яка відмовляється їздити в «ЛДНР»

Відомий російський письменник-терорист і любитель «ДНР» Захар Прилепін, який воював на боці бойовиків на території окупованого Донбасу, розніс популярну групу з РФ «Порнофільми» з-за опозиційних поглядів. Це сталося під час інтерв’ю провідній Ксенії Собчак.

Прилепину не сподобалося, що музиканти у своїх композиціях відкрито засуджують анексію Криму і військові дії на Донбасі, а також критикують політику президента Росії Володимира Путіна.

«Величезна кількість молодих людей, яким ви, люди ваших переконань, впарили ось цю потворну, аномальну релігію зневаги до власної країни…Ми ж про групу «Порнофільми» говоримо, яка в піснях прямо співає «ідіть до біса зі своїм прапором» і далі по тексту», — обурився «крымнашист».

Прілепіна обурив той факт, що «Порнофільми» гастролюють в Україні, але не хочуть відвідувати тимчасово окуповані території — Крим і Донбас.

«Вони вважають людей на Донбасі людьми, що зробили неправильний вибір, і поганим набродом. Вони їдуть виступати, гастролювати по Україні, щоб показати їм свою симпатію. Вони мають право на таку позицію, але це дурна і підла позиція», — вважає письменник.