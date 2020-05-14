РНБО: В Україні є загроза дефіциту води

В басейнах деяких річок є водний дефіцит. Про цю загрозу Раді національної безпеки і оборони повідомило Державне агентство водних ресурсів України, передає прес-служба РНБО.

Ситуацію з водними ресурсами країни обговорювали на засіданні робочої групи «з питань безпеки водних ресурсів держави та забезпечення населення якісною питною водою в населених пунктах України».

Держагентство стверджує, що в країні останні 5 років були маловодними. В результаті є можливість появи водного дефіциту в басейнах річок, що «мають значну антропогенне навантаження».

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, доведеться оптимізувати використання води та її економити.

Він вважає, що необхідно провести повну інвентаризацію джерел підземних питних вод і артезіанських свердловин для використання їх в системах водопостачання.

Крім того, потрібно знайти кошти і модернізувати системи централізованого водопостачання. Йшлося на засіданні і про потребу розробки водної стратегії держави.

Відповідні рекомендації направлені в Кабінет міністрів.