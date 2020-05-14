Решетилова: На околиці Житомира захопили ліс під будівництво заводу

В селі Довжик Житомирської області херсонське підприємство «Аскона-Південь» веде незаконне будівництво і захопило ділянку лісу.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

«Це ліс, в якому я виросла. Під вікнами моїх батьків в селі Довжик на околиці Житомира. Вже кілька років херсонське підприємство «Аскона-Південь» тут веде незаконне будівництво. Вони побудували завод сухих будівельних сумішей з шкідливими хімічними викидами», — пише активістка.

За її словами, завод побудували на місці розстрілів полонених концтаборів Другої світової війни. Там, де знаходяться братські могили. Фактично на кістках.

Решетилова зазначила, що за фактом самовільного захоплення трьох гектарів лісу зазначеним підприємством вже є кримінальне провадження.

«Однак це виробництво обласна прокуратура вже два роки не може передати в суд, тому що … чекають якусь експертизу. Сьогодні ці чуваки захопили ділянку в ста метрах від нашого будинку. Поліція розводить руками, голова ВІДГ на морозі», — повідомила вона.

Активістка опублікувала відео, на якому показано, як працівники захищають металевим парканом ділянку з молодими деревами.

В коментарях народна обраниця від «Голосу» Соломія Бобровська запропонувала написати депутатське звернення з цього приводу.