ВООЗ не виключає, що коронавірус ніколи не зникне

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що коронавірус ніколи не може зникнути.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

За словами керівника програм з надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майка Райана, цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом.

«Важливо відкрито заявити: цей вірус може стати ще одним ендемічним вірусом (постійно присутній серед людей — ред)», — сказав він.

Він також підкреслив, що в той же час світ може контролювати поширення вірусу за допомогою вакцин.

«Важливо залишатися реалістами. Не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне», — додав Райан.