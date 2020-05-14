У «Слуги народу» розповіли, що будуть робити з «бунтівниками»

Джерело в керівництві «Слуги народу» розповів, що будуть робити з «бунтівниками» в монобольшинстве.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна «Розійшлися шляхи: як Зеленський провів через Раду «антиколомойский» закон«.

За словами співрозмовника РБК-Украина, зараз виключати «бунтівників» з фракції не планують. Однак самостійний вихід групи орієнтованих на олігарха Ігоря Коломойського мажоритарників, стверджує джерело, не розвалить монобольшінство.

«Потрібно розуміти, хто ці 40 осіб, які не проголосували. Під закон про банки підтягнули абсолютно всіх: близьких, типу Дубинського та дніпропетровських мажоритарників, і «двоюрідних», наприклад, Богдана Яременка і Олександра Ткаченка, які голосують за землю і за всі важливі закони. Що вони вийдуть із фракції? Немає», — запевнив співрозмовник.