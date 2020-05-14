У Росії заявили про мільйони безробітних

Реальне зростання безробіття в Росії призвів до того, що на даний момент фактично незайнятим виявився кожний десятий працездатний росіянин.

«За останніми даними, зареєстрованих безробітних вже 1,4 млн осіб. Це означає, що, за методикою МОП, рівень загальної безробіття в країні на даний момент може становити до 8 млн осіб», — заявив «Інтерфаксу» президент Конфедерації праці Росії (КТР) Борис Кравченко.

За його словами, «це дуже приблизна цифра, але з нею згодні дуже багато фахівці». «Якщо ця проекція вірна, а вона, швидше за все, вірна, то ми маємо зараз дуже неспокійну динаміку», — вважає глава КТР.

Як нагадує «Фінмаркет», методика Міжнародної організації праці враховує не тільки від зареєстрованих безробітних, але і всіх фактично незайнятих.

Нагадаємо, напередодні віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова заявила про подвоєння числа офіційних безробітних в Росії. «Сьогодні на ту дату, про яку ми говоримо, дату переходу на „другий етап“, кількість зареєстрованих безробітних в РФ зросла з 725,8 тис. осіб до 1,434 млн осіб, практично подвоїлася, зросла на 97,6%», — зазначила заступник голови уряду.

Вона також уточнила, що з 1 березня в органи служби зайнятості звернулися 1 млн 654 тис. громадян «або за пошуком роботи, або отримати допомогу».

Між тим, як стверджують експерти «Левада-Центру», на тлі економічної кризи, викликаного пандемією, в Росії вже звільнені або реально відчули загрозу звільнення до 25% громадян. «Скорочення зарплати відчули більше 30 відсотків домогосподарств, вже звільнені або реально відчули загрозу звільнення 25 відсотків росіян. Ще більше людей турбується, просто чекаючи цього. Хвиля очікувань різкого зростання безробіття і зубожіння населення дуже серйозна і масштабна. Офіційні дані тут досить сильно зменшені», — заявив 8 травня глава «Левада-Центру» Лев Гудков в інтерв’ю «БІЗНЕС Online».

При цьому він звернув увагу на те, що «в Росії величезний сектор неформальної зайнятості, приблизно 24-25 мільйонів чоловік». «Звичайно, для них припинення роботи — це дуже суттєво. Офіційна статистика реальну напруженість на ринку праці не буде „ловити“», — вважає експерт.

В кінці квітня засновник сервісу з пошуку роботи Superjob.ru Олексій Захаров не виключав, що Росію після пандемії коронавирусной інфекції чекає найбільша безробіття з початку 1990-х років, і прогноз Мінпраці про зростання числа безробітних до 6 млн осіб занижений в 5-6 разів.

Раніше Мінпраці РФ спрогнозував за одним із сценаріїв, що безробіття в країні після пандемії може збільшитися до 5-6 млн чоловік.

До цього, 13 квітня, голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін попереджав про ймовірне і значне зростання числа безробітних у Росії. «За прогнозами, в період кризи в Росії з 2,5 млн до 8 млн збільшиться кількість безробітних на якийсь період. Можливо, що до кінця року. Потім відбудеться перезапуск (економіки)», — заявив Кудрін в інтерв’ю телеканалу РБК. Він констатував, що в даний час попит на деякі послуги повністю зник: незатребуваними виявилися ресторанні послуги, розваги та спорт.

Додамо, що російська економіка в лютому—березні 2020 року опинилася під потужним впливом відразу двох негативних чинників — стрімкого поширення пандемії коронавирусной інфекції COVID-19 та її згубного впливу на глобальну економіку, а також обвалу цін на нафту. На цьому тлі рубль істотно знецінився до долара і євро. Реагуючи на ситуацію, уряд і Банк Росії затвердили кілька пакетів заходів з підтримки економіки і громадян.

11 травня президент РФ Володимир Путін оголосив про завершення з 12 травня єдиного періоду неробочих днів, введеного з 30 березня в рамках боротьби з COVID-19. Він також заявив про початок реалізації третього пакету антикризових заходів, в рамках якого держава, зокрема, збільшить адресну підтримку сімей з дітьми, малого бізнесу, індивідуальних підприємців та самозайнятих. Крім того, Путін доручив уряду підготувати загальнонаціональний план довгострокового розвитку економіки, відновлення зайнятості та доходів населення.