Украинцам рассказали, кто в стране может родить бесплатно

На одну роженицу закладывался тариф в размере 8136 гривен 3 копейки

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что роды в Украине не могут быть бесплатными всех так как не все украинские женщины рожают естественным путем.

У некоторых рожениц возможны осложнения, пишет “Главред”.

По словам главы Минздрава бесплатными родами называют роды, когда женщина ни за что не платит. Но бывают исключения, когда у роженицы существуют патологии и ей необходимо хирургическое вмешательство.

Степанов в интервью спросил: “А вы уверены, что в таком случае, учитывая то, что плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет, потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения зарплаты на родах. Я не уверен, что такое может быть”.

По словам министра в рамках медреформы на одну роженицу закладывался тариф в размере 8136 гривен 3 копейки, но при условии, что она рожает естественным путем.

Отметим, что глава отдела коммуникаций Нацслужбы здоровья Украины Татьяна Бойко заявила, что украинцы могут заплатить по официальному прайсу больницы за услуги сервисные, немедицинские.

К примеру, те же самые роды. Если женщина хочет лежать в более комфортабельной палате с лучшими условиям, нежели ей может предложить государство, то она может за это заплатить. Также она может оплатить более качественное питание в роддоме.

Кроме того, в списке платных услуг числятся услуги стоматолога в случае, если это не срочная помощь или ребенок.

Также придется заплатить и за гарантированно бесплатные услуги в случае, если пациентами не была подписана декларация с семейным врачом либо не получили направления.

: hyser.com.ua