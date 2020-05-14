«Зеленський був вражений»: ЗМІ назвали причину звільнення чиновника

Єгор Фірсов був звільнений з посади в. о. голови Держекологічної інспекції з-за того, що президент Володимир Зеленський був незадоволений недостатнім згадкою про його заслуги в покаранні великих підприємств за эконарушения.

13 травня Кабмін ухвалив рішення про звільнення в. о. голови Держекоінспекції Єгора Фірсова. На його місце в прискореному порядку призначили чиновника з Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації Андрія Мальованного.

ZN.UA повідомляє, що за час своєї роботи Фірсов домігся того, щоб багато великі підприємства України заплатили «безпрецедентно великі штрафи за порушення екологічних норм. За даними видання, президент Зеленський «був вражений» тим, що в. о. голови Держекоінспекції не так часто, як йому хотілося, говорив про його заслуги в «примус екологічно-безвідповідального бізнесу до впорядкованої діяльності».

За інформацією ZN.UA цим скористався голова Кабміну Денис Шмигаль, який хоче усунути від держпосади людей, які асоціюються з його попередником Олексієм Гончаруком. Крім того, прем’єр давно хотів поставити у Держекоінспекції людини екс-голови Шевченківського району Києва та кандидата в мери столиці Віктора Пилипишина.

За даними ZN.UA, Шмигаль погодив відставку Фірсова з Зеленським.

Сам же Фірсов написав у Facebook не знає причин звільнення, проте відзначив, що воно було питанням часу. За його словами, він зробив більше, ніж хто-небудь інший» на посаді керівника Держекоінспекції.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови ВП Сергій Трофімов озвучив, піде Володимир Зеленський на другий президентський термін.