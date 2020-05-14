Щоб взяти під контроль коронавірус, потрібно п’ять років – провідний вчений ВООЗ

Для того, щоб взяти під контроль поширення коронавіруса може знадобитися від чотирьох до п’яти років. Таку заяву зробила на конференції одна з провідних вчених Всесвітньої організації охорони здоров’я Соумия Сваминатан. На ці терміни можуть впливати різні фактори, в тому числі, як змінюється вірус, які будуть прийматися стримуючі заходи і коли буде розроблена вакцина.

Як пише видання The New York Post, Сваниматан сказала, що на даний момент вакцина «здається кращим виходом», але є питання щодо того, наскільки вона буде ефективна і безпечна, а також щодо її виробництва і справедливого поширення.

Вчений також заявила, що потенційно пандемія може стати ще серйозніше. І, якщо вірус мутує, вакцина буде марна.

Між тим, експерт ВООЗ Майк Райан сказав, що ніхто не може зараз передбачити, коли пандемія відступить. І закликав з обережністю послаблювати карантин.