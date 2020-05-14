Спортзалам – так, пляжі – під питанням: Ляшко зробив нову заяву про пом’якшення карантину

Моз вивчає можливість відкрити доступ до пляжів, відкритих водойм і басейнів після пом’якшення карантину.

Про це повідомив головний санітарний лікар і заступник голови Моз Віктор Ляшко в ефірі «Українського радіо» в середу, 13 травня, передає «Інтерфакс».

«Спортзали ми відкриваємо, щодо басейнів є проблема, оскільки ми тільки вивчаємо питання, чи може передатися вірус через водний шлях. І це питання буде також стосуватися пляжів», – сказав він.

Ляшко додав, що рішення буде прийнято найближчим часом. Зараз він проводить консультації з експертами Національної академії наук України.

«Чекаю їх пропозицій, у нас надходить нова інформація по коронавирусу, і нам треба прийняти виважене рішення», – додав Ляшко.

Також заступник глави Моз зазначив, що в разі сприятливої епідеміологічної ситуації комплексне відновлення роботи громадського транспорту в Україні можливо вже на початку червня. Що стосується метро, то воно може неодночасно запуститися в різних містах.