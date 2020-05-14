«Що за памперс на тобі?» Український борець Грицай вказав на проколи у зверненнях Усика

Український борець Богдан Грицай зазначив, що Олександр Усик говорить різні речі на відео, де він викликає на поєдинок «диванного експерта», і в своєму зверненні, де він вже знає про виклик на бій без правил.

«Олександр, де тут джентльменські правила? Чисте свавілля. Яка комісія, які юристи? Де твоя боксерська форма? Що це за памперс на тобі? Хто тут кому кидає рукавичку? Що це за дешевий трюк? Я розумію, що тебе і в шахи вчили грати за правилами боксу. Тому я підкреслюю – ми будемо битися без правил. Якщо хочеш, ти можеш боксувати і спробувати відправити мене в нокаут, як на те клоунському відео», – сказав Грицай у своєму зверненні до боксера.

Він також заявив, що є першим у черзі на бій з Усиком, і показав клітку, яку підготував спеціально для поєдинку з боксером.