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Росія впевнено перетворюється на країну з дикою технологічної культурою

14.05.2020

Россия уверенно превращается в страну с дикой технологической культурой

США зупинили розгортання російських апаратів ШВЛ, які були поставлені в якості гуманітарної допомоги, яка потім виявилася все-таки чисто комерційної за гроші. Підставою послужили дві пожежі в російських лікарнях, викликаних застосуванням саме цих ШВЛ, зібраних на одному з російських підприємств.

Загалом-то, заводський шлюб — справа тривіальне скрізь. Тут, швидше, важливий підтекст. Росія впевнено перетворюється на країну з дикою технологічної культурою навіть у тих областях, які відповідають за здоров’я та безпеку людей. Архаизация і опускання на рівень мануфактурного виробництва — наслідок загального розвалу і розпаду економіки та країни в цілому. Випадок з апаратами вентиляції — просто знаковий приклад, не більше того.

 

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