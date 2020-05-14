Uber зобов’язаннями яже водіїв робити селфі в масці перед початком робочого дня

Онлайн-сервіс виклику таксі Über зобов’язаннями яже водіїв по всьму світу робити селфі в масці перед початком робочого дня.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на Reuters.

Також компанія зобов’язаннями яже носити маски всіх своїх кур’єр єрів та пасажирів. Uber зменшіть максимальну кількість пасажирів у стандартних поїздках із 4 до 3, усіх пасажирів мають просити сідати позаду водія. Uber випустить оновлення додатка, щоб повідомити користувачів про зміни.

В оновленій програмі водії щодня перед початком роботи мають зробити селфі у масці, відповісти на питання, чи є у них симптоми коронавірусної хвороби, підтвердити, що вони дезінфікували транспорт та погодитись відкривати вікна під годину поїздкі.

Повторне невиконання нових правил може призвести до деактивації облікового запису водіїв і пасажирів. Крім того, компанія розглядає можливість додати селфі-перевірки для пасажирів. Нові правила користування сервісом діятимуть із понеділка, 18 травня, у США, Канади, Мексиці, Європі та більшості країн Латинської Америки та Азії.