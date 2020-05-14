ВКС Росії випробували нову гіперзвукову ракету

Росія на всю відчуває свої гіперзвукові новинки. Так, нещодавно стало відомо про випробування чергової ракети, призначеної для Ту-22М3М.

Спочатку ця інформація виглядала не надто привабливою – Ту-22М3 випробував гіперзвукову ракету. Ну і що? Військові давно хотіли пристосувати Х-47М2 «Кинджал» до бомбардувальника. От тільки це не «Кинджал», а інший виріб.

Якщо це не «Кинджал» і не «Буря-М», то що тоді? Залишається не багато варіантів і один з них – ГЗУР, що розшифровується як

гиперзвуковая керована ракета. Вперше інформація про неї з’явилася ще в 2011 році і розробляється ця ракета паралельно з Х-50 – зменшеною копією Х-101. Ці два зразка озброєння створюються саме під Ту-22М3М, з можливістю розміщення у внутрішніх відсіках бомбардувальника. Таким чином машина позбудеться свого головного недоліку – відсутність сучасних далекобійних ракет (у Ту-95 і Ту-160 є Х-101). Очікується, що Ту-22М3М зможе підняти до 5-6 ГЗУР, які будуть розташовані на револьверною пусковій установці. Незважаючи на те, що перспективна ракета створюється саме під Ту-22М3М, її отримає і Ту-160, причому брати їх на борт він зможе аж 24 одиниці – бойова навантаження дозволяє (максимально 45 тонн).

Однак якщо ця ракета є такий невеликий, то чи не значить це, що її характеристики значно урізані? Той же «Кинджал» важить майже 5 тонн, а його перевага не занадто виділяється (ну, крім швидкості). Дійсно, з відкритою інформацією відомо, що вага ГЗУР близько 1500 кілограм, що дуже і дуже не багато для такого боєприпасу. Однак при цьому він володіє значною дальністю до 1500 кілометрів. Цього з лишком вистачить для того, що носій залишався в повній безпеці від будь-яких засобів протидії. До речі, ми нічого не сказали про призначення ракети – вона є універсальною і здатна працювати як по землі, так і по надводним цілям.

Таку універсальність забезпечує унікальна головка самонаведення, яку запозичили у Х-35У і довели спеціально під цей проект. Ну і найголовніше – швидкість вироби. Дані по ній різняться – мінімальна 6М, а максимальна як у «Кинджала» – 12М. Однак за останніми повідомленнями ракета досягла, все-таки, 6М, що теж пристойно – близько 7000 км/ч. Само собою, що зупинити такий боєприпас не в змозі жодна система ППО/ПРО, наявна у наших ймовірних противників.

Спочатку очікувалося, що даний виріб вийде на випробування в районі 2020 року, що ми і можемо спостерігати – роботи йдуть за планом. Американська розвідка вважає, що після успішних показових стрільб ракету будуть виробляти 50 одиниць у рік. До речі, підняти ГЗУР зможуть і інші, більш легкі машини, наприклад, Су-34.