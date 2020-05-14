В Украине изменили правила обжалования штрафа при нарушении ПДД

Теперь же так просто оспорить штраф за нарушение ПДД у водителей не получится, так как Верховный Суд Украины кардинально изменил правовую позицию относительно этого вопроса.

Ежедневно инспекторы патрульной полиции выписывают сотни штрафов за нарушение правил дорожного движения. Однако далеко не все водители согласны с их вердиктом, поэтому подают судебный иск, чтобы оспорить данный штраф. До недавнего времени эта процедура для украинских автомобилистов не стоила ровным счетом ничего, поэтому они массово подавали иски, которые довольно часто выигрывали, информирует enovosty.com/news.

Теперь же так просто оспорить штраф за нарушение ПДД у водителей не получится, так как Верховный Суд Украины кардинально изменил правовую позицию относительно этого вопроса. В частности, он принял постановление о введении судебного сбора за оспаривание штрафа, который был отменен еще в 2016 году. Сумма судебного сбора составляет 420 гривен и это при том, что размер среднего штрафа за нарушение ПДД варьируется в пределах от 170 до 425 гривен.

Данное постановление вступило в силу еще 18.03.2020 года и активно реализовывается в соответствующих инстанциях. Кроме того, по словам Дорожного адвоката, это решение обжалованию не подлежит, поэтому каждый автомобилист, который захочет оспорить выписанный инспекторами штраф в суде, вынужден будет оплатить сбор. Правда в случае признания судом неправомерности выписанного штрафа, водителю вернут внесенные за его обжалование 420 гривен.

Депутаты Верховной Рады Украины категорически не согласны с принятием такого решения, ведь оно идет в разрез со многими законодательными нормами и создает преграды для граждан страны, делая правосудие недоступным. Для устранения данной коллизии они зарегистрировали на сайте ВР законопроект №3424 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно освобождения от уплаты судебного сбора в связи с обжалованием постановлений по делам об административных правонарушениях”.

: enovosty.com