За смерть дитини в модульному містечку судитимуть депутата Харківської міськради і директора КП

5 березня 2017 року в модульному містечку для переселенців на 13-річного хлопчика впали металеві футбольні ворота. Ворота на замовлення комунального підприємства «Харківспецбуд» встановлювала київська фірма.

Депутату Харківської міської ради VII скликання, який керує комунальним підприємством, повідомили про підозру у службовій недбалості, що спричинило смерть дитини в модульному містечку. Про це повідомили в прес-службі прокуратури.

«Директор одного з комунальних підприємств міста, нехтуючи своїми службовими обов’язками, не вжив заходів, спрямовані на дотримання правил безпечної експлуатації спортивної споруди, розташованої на ввіреному йому земельній ділянці», — сказано в повідомленні прокуратури.

Директору КП повідомили про підозру у ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від двох до п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати аналогічні посади до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 4250 до 12750 гривень, або без такого. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

У грудні 2019 року прокуратура склав обвинувальний акт стосовно директора фірми, яка будувала спортивний майданчик у модульному містечку, за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечної експлуатації споруд, що спричинило смерть підлітка) Кримінального кодексу України.

Що цікаво, під час слідства директор КП «Харківспецбуд» Богдан Долина відмовлявся визнавати провину, говорив, що йому не відомо, хто саме проводив будівництво футбольного поля і встановлював футбольні ворота. За його словами, КП «Харківспецбуд» не було підрядником або субпідрядником на проведення даних видів робіт, а працівники КП участі в цьому не брали. Відповідно, КП «Харківспецбуд» жодним чином не відноситься до футбольного поля та воріт, які на ній розташовані, і не причетне до нещасного випадку.