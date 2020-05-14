Безкоштовно тільки тести, палата і кисень: українка розповіла, як лікують від коронавіруса в Харкові

Незважаючи на те що в Мінохоронздоров’я раніше заявляли, що важких хворих з коронавирусной інфекцією можуть лікувати безкоштовно, рідним хворих доводиться витрачати чималі кошти на ліки.

Про один такий випадок пише видання «Kharkiv Today», що розповідає про харків’янці, заплатила 25 тисяч гривень за одну дозу ліків для її чоловіка, підхопив коронавирусную інфекцію.

Повідомляється, що житель Харкова спочатку лікував застуду будинку, потім рентген показав у нього двосторонню превмонию, а в інфекційній лікарні підтвердили коронавірус. Зараз чоловік перебуває в реанімації.

«Мені сказали, що чоловіка переводять в інше відділення, на кисень. Він будинки дихав нормально, кашляв трохи вдень, вночі не кашляв. Там йому відразу дали маску, і він досі не може без неї жити. Я думала, що йому стане легше, тому що почнуть вводити все-таки антибіотики та противірусні внутрішньовенно», — розповіла Олена Дурсанова і додала, що з часом стан її чоловіка погіршився.

За її словами, на лікування в реанімації щодня йде мінімум по три тисячі гривень: «Безкоштовно тести, палата і кисень, наскільки я розумію, а решта — людям виносять списки, я не одна така. Три тисячі гривень мені обходилася жодна реанімація в день без дорогого ліки, яке йому ввели».

Про препарат, який може врятувати від цитокинового шторму, вона дізналася з інтернету. Спочатку вона думала, що «ліки, яке піднімає «за одну крапельницю», коштує 5 тисяч гривень, але це виявилося не так. Олена порадилася з лікарями «инфекционки» і, отримавши дозвіл, вирішила збирати на нього гроші своїми силами.