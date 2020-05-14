Коронавірус може стати звичним захворюванням, з якими люди стикаються щодня — ВООЗ

Коронавірусна хвороба Covid-19, від якої померли вже сотні тисяч людей, ймовірно, не зникне, а стане одним із захворювань, з якими людство стикається кожен день.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», про це 13 травня заявив керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій Майк Райан.

«Цей вірус може стати ще одним поширеним вірусом в наших спільнотах, і цей вірус може не піти. ВІЛ не пішов», — сказав чиновник ВООЗ.

Він додав, що не порівнює згадані два захворювання, але закликав бути реалістами.

«Я не думаю, що хтось може передбачити, чи зникне ця хвороба і коли», — зазначив Райан.

До сьогоднішнього дня майже 300 тисяч осіб у світі померли після зараження коронавірусом. За час пандемії Covid-19 виявили у понад 4,2 млн осіб.