США згорнули випробування ремдесивира, яким Моз лікує українців від коронавіруса

У США зупинили клінічні випробування антивірусного препарату ремдесивир, нещодавно вважався самим перспективним потенційним ліками від коронавіруса. Про це оголосив Національний інститут алергії та інфекційних захворювань, передає ВВС.

Відзначається, що переривання випробувань пов’язано не з їх провалом. Відомо, що експеримент був зупинений без отримання результатів, так як боялися появи жертв з Контактної групи. Вони приймали плацебо

В результаті ефективність препарату доведеться досліджувати заново.

Більше двох місяців велися випробування, а два тижні тому підвели попередні підсумки. Вони були обнадійливими. Настільки, що американське керівництво навіть зробив спеціальну заяву, в якій було сказано, що застосування ремдесивира в умовах госпіталізації прискорює виписку пацієнта в півтора рази (11 і 15 днів відповідно).

Між тим, ефективність препарату доказової наукою визнається тільки після подвійного сліпого тестування. Для цього учасників експерименту ділять на дві групи. В одній учасники приймають нові препарати, а в іншій — їх імітацію, плацебо.

Таким чином після оголошення попередніх результатів виникло протиріччя між науковими вимогами і медичною етикою. Так, важкі хворі, що потрапили в контрольну групу, але одержують плацебо, ризикують померти. Якщо ж давати ліки всім, науково підтвердити ефективність препарату стає неможливим.

Експеримент згорнули після того, як ремдесивир стали давати всім зараженим, усунувши контрольну групу.

Між тим, навіть проміжні результати випробувань досить суперечливі.

Журнал Forbes звертає увагу, що автори випробувань чомусь взагалі не згадують про вірусному навантаженні пацієнтів. Між тим, цей показник слід враховувати при випробуванні антивірусного апарату в першу чергу.

Відзначається, що в Китаї був проведений ідентичний експеримент, який показав, що на вірусне навантаження заражених коронавірусом препарат ніяк не впливає.

До речі, в обговорюваних дослідженнях взяли участь у четверо більшу кількість пацієнтів.

Глава Центру політики охорони здоров’я в Нью-Йорку Пітер Бах вважає рішення про припинення експерименту помилкою.

«Глобальний локдаун вводили не для того, щоб інфіковані провели в лікарні на кілька днів менше. А для того, щоб померло менше людей, — заявив він. — І поки ми не зрозуміли, чи впливає препарат на рівень смертності, зупинятися не можна було».

Нагадаємо, 19 квітня в ході брифінгу глава Моз Максим Степанов заявив, що відомство працює над тим, щоб придбати в США і доставити в Україну даний препарат.

«Це лікарський засіб — «ремдесивир», було включено в наш протокол, в наш стандарт лікування (коронавіруса – ред.) 2 квітня», — сказав він.