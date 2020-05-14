На “мосту Кличка” у Києві знову тріснуло скло

У Києві знову тріснуло скло на знаменитому пішохідно-велосипедний мосту.

З моменту його відкриття пройшло трохи менше року.

Про це повідомляє Київ оперативний. На опублікованому знімку видно, що одне із стекол на мосту знову пошкоджено. Навколо нього поставили огорожі і червоно-білі стрічки, а також оголошення: “За огорожу не заходити! Небезпечно!”.

Скла на “мосту Кличка” тріскаються регулярно майже з першого дня. Велосипедно-пішохідний міст від Володимирської гірки до Арки Дружби народів ушкодився на наступний день після його офіційного відкриття.