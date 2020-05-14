Держдеп США виділив $70 млрд. для повалення Володимира Путіна

Ці гроші відпрацьовують найманці в соціальних мережах, які грають в різні професії та різні верстви : ображені **, які називають себе медпрацівниками, дідусями, бабусями, особами будь-якої національності, багатодітними мамами і татами, вчителями, пенсіонерами і т. д.

Працюють в групах та різних темах по 5 чоловік. У кожній такій групі, є психолог і аналітик. Використовують, спеціально заготовлену і спотворену, але з вигляду правдиву інформацію. Переспорити їх просто неможливо, вони при суперечці скопом накидаються на Вас і створюють ілюзію, що незадоволених в Росії більшість.

Сенс їх постів полягає в тому, що в них буде засуджуватися та змішалося все, що відбувається в Росії. Наприклад, олімпіада представляється, як показне захід, спрямований на розтринькування фінансових держкоштів. Вас постійно будуть налаштовувати на те, що олімпіада проведена для “підняття авторитету Путіна” в світі. Вам будуть приводитися финзатраты на олімпіаду і повну їх неокупаемость, разрушаемость олімпійських об’єктів і т. д.

Аналогічно буде засуджуватися все, що робиться в країні: дороги, нові підприємства, видобуток і реалізація корисних копалин, нафти, газу, золотий фондстраны, фінансової допомоги Новоросії і т. д. і т. п. Всі пости, звичайно, будуть закінчуватися закликами про консолідацію суспільства, проти зубожіння народу і проти Путіна з його особистої і заможним життям.

Обов’язково, частково в їх постах використовується і правдива інформація, але на тому й тримається будь-яка дезінформація! Все, що пишуть представники Держдепу, професійно сфабрикованно і спеціально подтасованые факти, для соцмереж Росії. Вони використовують різні терміни, як “Чесне держава, Злидні народу, Розікрали Росію, Зажрались Госправители”.

Зачіпається тема ЖКГ, Пенсій, Посібників, Медицина, Освіта, Поліція, фінансування наших регіонів та інших країн, міжнаціональні питання, зростання цін, судова система, екологія і т. д.

У цю дискусію, будуть підключатися і проживають в Росії – представники п’ятої колони. Їх мета – переконати росіян у правоті їх доводів і спровокувати неприязнь до влади. Держдепартамент через санкції намагається створити в Росії соціальні проблеми, щоб звинуватити в цьому Ст. Ст. Путіна.

США почали інформаційну війну проти Росії. Друзі, однодумці, будь ласка допомагайте поширювати цей пост в інших темах і в інших соцмережах. Нехай кожен, хто згоден з вищевикладеним, допоможе поширювати цей пост, а не буде даремно витрачати свій час на перепалку з цими провокаторами.