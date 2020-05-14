Врачи назвали крупу, которая может защитить от сахарного диабета

Специалисты рассказали, какие продукты помогут защитить организм от сахарного диабета.

Сахарный диабет – очень распространенная болезнь в современном мире. Многие страдают от этого недуга, который может быть довольно опасен, особенно в условиях распространения коронавируса. Это осложнение может даже убить. Поэтому, чтобы не обрести диабет, необходимо следить за своим питанием. Однако мало кто знает о продуктах, которые могут защитить организм от этого опасного недуга. Специалисты решили назвать такие продукты. Их можно приобрести в каждом магазине, пишет портал НовостиЮ.

Так, диабетикам и тем, кто просто контролирует уровень сахара, следует включить в повседневный рацион питания гречневую кашу. В этом продукте содержится очень большое количество витаминов различных групп. Кроме того, в крупе есть еще и белок, клетчатка и минералы. По словам специалистов, при регулярном употреблении гречневой каши из организма начнут выводиться лишние вредные вещества. Например, холестерин. Кроме того, от гречки устанавливается контроль над уровнем сахара в крови.

Специалисты с целью проведения профилактических мероприятий рекомендуют есть черный шоколад. Содержание какао в плитке не должно быть меньше 78 процентов. Все дело в том, что флавоноиды помогают избежать появления резистентности к инсулину.

В повседневном рационе должно присутствовать достаточное количество фруктов и овощей. Можно употреблять клубнику, малину, чернику, огурцы, сельдерей, все виды капусты.

Стоит помнить, что при серьезных проблемах со здоровьем, нужно отправиться за помощью к врачу. Симптомы у диабета могут быть совершенно разные, а потому даже при малейших признаках лучше перестраховаться и провериться у специалиста.

: hyser.com.ua