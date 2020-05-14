SOS-азбука Морзе для Криклія: під Мінінфраструктури акція через керівника УДП Хом’якова

Втратив тендери, приховав результати аудиту, звільнив незгодних, затримує місцями зарплати, а сам наживає мільйони. Про такі результати роботи в. о. голови Правління Українського Дунайського пароплавства Олексія Хом’якова міністра Криклія повідомили учасники пікету під Мінінфраструктури.

Пікет під Мінінфраструктури Фото: СтопКор

«Українське дунайське пароплавство — останнє пароплавство, яке залишилося в державній власності — під загрозою знищення!

За 3 місяці роботи в. о. Голови Правління УДП Олексій Хомяков відзначився:

— знищенням ключового Департаменту УДП — служби експлуатації флоту;

— втратою тендерів на третину річного обсягу вантажоперевезень цього року;

— прихованням результату аудиту, а саме — реальної кількості суден флоту;

— звільненням незгодних;

— затримкою зарплат на 2-3 місяці;

— накопиченням боргів пароплавства (майже 3 000 000 грн).

— сам Хом’яків збагатів на 3 000 000 (судячи з декларації). Причому 5 000 000 грн він тримає готівкою «під матрацом», — зазначають учасники акції.





Хом’як відзначився «креативними» призначеннями на посади заступників сумнівних ділків, які заборгували пароплавству мільйони.

Криклія просять звільнити керівника УДА Хом’якова Фото: СтопКор

«У команді Хомякова — Андрій Кравцов, його фірми заборгували пароплавству 5 000 000 гривень. Є інформація, що він веде комерційну діяльність на території Росії та Криму. Олександр Кравченко — вже працював в УДП, був замішаний у гучному корупційному скандалі, перебуває під слідством, а УДП втратило 49% акцій дочірньої компанії в Німеччині. Павло Яценко — заступник з безпеки в УДП, раніше займався «кришуванням» залізничної мафії», — додають організатори.

Акція через загрозу знищення УДП Фото: СтопКор

Мітингувальники вимагають від Криклія провести перевірку щодо конфлікту інтересів керівніцтва УДП та звільнити в. о. Голови Правління Хомякова.

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