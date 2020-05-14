SOS-азбука Морзе для Криклія: під Мінінфраструктури акція через керівника УДП Хом’якова

Втратив тендери, приховав результати аудиту, звільнив незгодних, затримує місцями зарплати, а сам наживає мільйони. Про такі результати роботи в. о. голови Правління Українського Дунайського пароплавства Олексія Хом’якова міністра Криклія повідомили учасники пікету під Мінінфраструктури.
Пікет під Мінінфраструктури Фото: СтопКор
«Українське дунайське пароплавство — останнє пароплавство, яке залишилося в державній власності — під загрозою знищення!
За 3 місяці роботи в. о. Голови Правління УДП Олексій Хомяков відзначився:
— знищенням ключового Департаменту УДП — служби експлуатації флоту;
— втратою тендерів на третину річного обсягу вантажоперевезень цього року;
— прихованням результату аудиту, а саме — реальної кількості суден флоту;
— звільненням незгодних;
— затримкою зарплат на 2-3 місяці;
— накопиченням боргів пароплавства (майже 3 000 000 грн).
— сам Хом’яків збагатів на 3 000 000 (судячи з декларації). Причому 5 000 000 грн він тримає готівкою «під матрацом», — зазначають учасники акції.
Хом’як відзначився «креативними» призначеннями на посади заступників сумнівних ділків, які заборгували пароплавству мільйони.
Криклія просять звільнити керівника УДА Хом’якова Фото: СтопКор
«У команді Хомякова — Андрій Кравцов, його фірми заборгували пароплавству 5 000 000 гривень. Є інформація, що він веде комерційну діяльність на території Росії та Криму. Олександр Кравченко — вже працював в УДП, був замішаний у гучному корупційному скандалі, перебуває під слідством, а УДП втратило 49% акцій дочірньої компанії в Німеччині. Павло Яценко — заступник з безпеки в УДП, раніше займався «кришуванням» залізничної мафії», — додають організатори.
Акція через загрозу знищення УДП Фото: СтопКор
Мітингувальники вимагають від Криклія провести перевірку щодо конфлікту інтересів керівніцтва УДП та звільнити в. о. Голови Правління Хомякова.
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