Ангела Меркель підтвердила злом своєї електронної пошти російськими хакерами в 2015 році

Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтвердила інформацію про злом своєї електронної пошти російською розвідкою.

Раніше німецький журнал Spiegel повідомив, що в 2015 році російська військова розвідка (ГРУ) отримала доступ до електронних листів, що зберігався в її офісному комп’ютері.

“Мене це сильно ранить”, – сказала Меркель в парламенті, де їй поставили питання про достовірність цієї інформації. Вона назвала цю подію обурливим.

Але канцлер потім додала, що буде робити все для збереження добрих відносин з Росією.

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Spiegel розповів, що в 2015 році в результаті хакерської атаки були викрадені дані з комп’ютерів у парламенті.

У 2018 році також відбулася атака на урядову комп’ютерну мережу, і тоді теж з’явилися повідомлення про участь в цьому російських хакерів.

Російський уряд заперечує участь у зламах.

У чому звинувачують ГРУ?

Посилаючись на неназвані джерела, Spiegel повідомив, що німецьким експертам вдалося відновити подробиці хакерської атаки.

З’ясувалося, що зловмисники розкрили два електронних поштових скриньок в офісі Меркель. Ймовірно, в них містилися електронні листи, датировавшиеся період з 2012 по 2015 рік.

Хакерська група, відома як Fancy Bear або APT28, імовірно стояла за атакою, як вважається, відповідальна за кібератаки під час президентських виборів в США в 2016 році.

“Я кожен день намагаюся поліпшити відносини з Росією, але з іншого боку є такі явні докази, що це роблять російські сили”, – цитує слова Меркель Франс прес.

“На жаль, я прийшла до висновку, що це не є чимось новим”, – додала вона, зазначивши також, що дезінформація в інтернеті і спотворення фактів є частиною російської стратегії.

Два роки тому представник російського МЗС Марія Захарова заявила, що Росія не зламувала бундестаг і пожартувала: “Ми тільки раз зламали бундестаг – в 1945 році, коли звільняли Берлін від нацистів. Тоді він називався Рейхстагом”.

Чому метою хакерів стала Німеччина?

Спецслужби Німеччини вважають, що Росія здійснила кібератаки на урядові організації країни для збору секретних даних.

Відносини між Росією та Німеччиною, а також Ангелою Меркель і Володимиром Путіним не можна назвати простими. З одного боку, Меркель засудила анексію Криму Росією в 2014 році і підтримала введення санкцій ЄС щодо Росії.

Але з іншого боку, незважаючи на критику опонентів як в країні, так і за кордоном, вона підтримала будівництво газопроводу “Північний потік 2”, який повинен у два рази збільшити обсяг газу, що надходить з Росії в Європу через Німеччину.

Тисячі німецьких компаній продовжують вести бізнес з Росією, і деякі навіть виступають за зняття санкцій, які, на їхню думку, шкодять торгівлі.