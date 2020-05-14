Настя Каменских показала маму

Настя Каменских похвасталась своей мамой, которая несмотря на возраст выглядит довольно хорошо.

Певица поздравила самого родного для себя человека с днем матери опубликовав милое фото на своей странице в Instagram.

Как известно, именно 10 мая во многих странах отмечают День матери. В связи с этим очень многие звезды решили поделится со своими поклонниками редкими историями и снимками из их семейной жизни.

Например, известная ведущая Маша Ефросинина показала свое фото с дочерью Наной, которую, кстати, не так уж и легко найти в сети. Не удержалась от снимка со своей мамой и известная певица Джамала. Настя Каменских в свою очередь также сделала довольно милый и трогательный снимок ко дню матери со своей мамой Лидией Петровной.

На фото, которое Каменских опубликовала на своей страничке в социальной сети, артистки запечатлены с безупречным макияжем и красивыми улыбкам. Их кудрявые локоны нежно спадают вниз. При этом стоит отметить, что мама и дочь очень похожи и у Лидии Петровны также имеются пышные кудри.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Май 2020 в 10:23 PDT

“Счастливого Дня матери”, – написала Каменских под фото.

Как известно мама Анастасии Каменских является певицей, как и ее дочь, только вот не в сольной карьере, а в Национальном академическом народном хоре имени Григория Веревки. При этом мама нередко выходила на сцену вместе со своей дочкой для того, чтобы спеть с ней дуэтом. В Instagram Stories девушка появилось еще несколько трогательных фото со своей мамой.

Очень многие поклонники Каменских подчеркнули тот факт, что ее мама выглядит очень молодо и если бы девушек встретили на улице, то возможно их бы приняли за подружек, а скорее сестер. При этом отмечается, что девушка похожи как две капли и что подобное сходство далеко не всегда присуще матерям и детям.

Комментаторы и фанаты Насти засыпали ее с мамой комплиментами и восхищаются красотой, а также цветущим видом своей мамы.

“Мамина доця” “Так вот от когоу тебя такие красивые волосы!!!” “Так вот в кого вы такая гудряшка” “Так похожи” “У вас её кудряшки) Желаю ей крепкого здоровья и долгих лет жизни!” “Мама такая же красивая как и ты”

: akcenty.com.ua