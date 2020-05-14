Справа про демонтаж пам’ятника Конєву в Празі: що не врахували в Слідчому комітеті РФ

Демонтаж пам’ятника маршалу СРСР І. С. Конєву у столиці Чехії Празі, привернув широку увагу не лише громадськості, але й керівництва Росії.

10 квітня 2020 року за фактом демонтажу пам’ятника в Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 354.1 КК РФ (образа символів військової слави Росії, вчинені публічно).

Аналіз ситуації пов’язаний з демонтажем пам’ятника Конєву, ставить під сумнів законність та обґрунтованість порушення цієї кримінальної справи.

Офіційно під оскверненням символів військової слави Росії розуміється вчинення несумісних з призначенням таких символів дій, що ганьблять, принижують, аморальних, цинічних, напр., нанесення образливих, непристойних, глумливых написів, нацистських символів, малюнків, знаків, обливання фарбою, нечистотами.

Серед перерахованих дій, в офіційному визначенні відсутня така дія як демонтаж і перестановка пам’ятки на інше місце, що спочатку ставить під сумнів законність порушення кримінальної справи.

Частина 3 статті 12 КК РФ дає підстави для слідчих слідчого комітету РФ порушувати кримінальні справи щодо подій за межами Росії.

3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом у випадках, якщо злочин спрямований проти інтересів Російської Федерації або громадянина Російської Федерації або постійно проживає в Російській Федерації особи без громадянства, а також у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або іншим документом міжнародного характеру, що містять зобов’язання, визнані Російською Федерацією, у сфері відносин, що регулюються цим Кодексом, якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації.

Стосовно до демонтажу пам’ятника радянському маршалу, цю норму не можна назвати нормою універсальної юрисдикції, оскільки сам по собі демонтований об’єкт не є «універсальний» інтерес для всього міжнародного співтовариства.

Особливої уваги заслуговують містяться у вищевказаній нормі, підкреслені автором формулювання, як «проти інтересів Російської Федерації», а також «у випадках, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або іншим документом міжнародного характеру, що містять зобов’язання, визнані Російською Федерацією», і «якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації».

Саме у даних формулюваннях з позиції президента Росії Ст. Путіна і підпорядкованих йому представників слідчого комітету, містяться підстави для порушення кримінальних справ за межами РФ щодо іноземців, що проживають в інших країнах і, можливо, навіть не знають про існування такої країни, як Росія.

Розглянемо ці 3 формулювання окремо.

1) Інтереси Російської Федерації – абсолютно абстрактна формулювання. У всьому гігантському масиві російського законодавства, стосовно до розглянутої ситуації з демонтажем пам’ятника в іншій країні, у сфері міжнародних відносин Росії з іншими країнами, найбільш вдалим визначенням, є визначення, з прикметниками «Національні», що містяться в п. 6 Стратегії національної безпеки Російської Федерації (затв. Указом Президента РФ від 31.12.2015 N 683): «національні інтереси Російської Федерації (далі — національні інтереси) об’єктивно значимі потреби особистості, суспільства і держави у забезпеченні їх захищеності та сталого розвитку».

Яка «об’єктивно значуща потреба» Росії у збереженні пам’ятника минулої радянської епохи, який:

а) був встановлений представниками СРСР — іншого, припинив своє існування держави;

б) не належить Російської Федерації, пам’ятник є власністю муніципалітету, який має право розпоряджатися ним згідно з законодавством;

в) влітку 1968 р. він (Маршал СРСР І. С. Конєв, прим. автора) особисто патронував розвідувальну діяльність перед вторгненням військ Варшавського договору в Чехословаччину, тобто, в офіційної історичної доктрини Чехії маршал СРСР І. С. Конєв, є антигероєм?

Таким чином «Об’єктивно значуща потреба» Росії в знаходженні на території чужої країни в Празі пам’ятника маршалу СРСР І. С. Конєву, в якості національного інтересу повністю відсутня.

Будь-які інтереси і потреби Російської Федерації повинні завжди бути законними, тобто, обов’язково заснованими на конкретних нормах права. У розглянутому випадку, ні інтереси, ні потреби РФ не є законними.

2) Випадки, передбачені міжнародним договором Російської Федерації або іншим документом міжнародного характеру, що містять зобов’язання, визнані Російською Федерацією

Російська Федерація не має міжнародного договору з Чехією, або іншого документа міжнародного характеру, що містить зобов’язання, визнані Російською Федерацією і прийняті чеською стороною на встановлення пам’ятника маршалу Конєву, його підтримку та оренду території під цей пам’ятник.

Якщо б у Російської Федерації був подібний договір і його умови були б порушені чеською стороною, то в такому випадку, представники РФ мали б право звернутися з вимогами до відповідного суду, або іншим чином, ґрунтуючись на нормах чеського законодавства і міжнародного права дозволити виникло правовідношення.

Оскільки представники Російської Федерації не змогли підтвердити своє право на знаходження пам’ятника маршалу В. С. Конєву на площі Праги, отже, у Російської Федерації взагалі відсутня всяке право вказувати офіційним властям Чехії як їм розпоряджатися чеським майном.

З цієї ж причини у представників Російської Федерації відсутні правові підстави посилатися на передбачуване порушення ними статті 21 Договору про дружні відносини і співробітництво між Російською Федерацією і Чеською Республікою, представниками Чехії, в редакції: «Кожна Договірна Сторона буде забезпечувати догляд за військовими похованнями та військовими пам’ятками іншої Договірної Сторони на своїй території, їх збереження та доступ до них».

Той факт, що у своїй російській доктрині міжнародного права і в преамбулі даного договору Російська Федерація самопровозгласила себе державою – продовжувачем Союзу Радянських Соціалістичних Республік, не представляє Російської Федерації рівного обсягу прав, властивих колишньому СРСР, у т. ч., зважаючи на зміну правовідносин.

Відсутність порушення умов даного договору з чеської сторони також підтвердив представник чеського МЗС.

У повідомленні чеського МЗС про відмову в проханні міністра оборони Росії Сергія Шойгу передати пам’ятник маршалу Івану Конєву, йдеться: «Перенесення пам’ятника маршалу Радянського Союзу Івану Степановичу Конєву, який 3 квітня був демонтований муніципальною владою району Прага-6, не є порушенням зобов’язань чеської сторони, що випливають з договорів з Росією. Пам’ятник є власністю району Прага-6».

Крім того, офіційний представник відомства Ян Пейшек заявив, що Шойгу (міністр оборони РФ, прим. автора) відправив свого листа «не в ту організацію».

3) якщо іноземні громадяни та особи без громадянства, що не проживають постійно в Російській Федерації, не були засуджені в іноземній державі і притягуються до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації

Зміст даної формулювання означає, що диспозиція частини 3 статті 12 КК РФ у взаємозв’язку з ч. 3 ст. 354.1 КК РФ дає підстави для притягнення до кримінальної відповідальності іноземних громадян і осіб без громадянства:

а) не проживають постійно в Російській Федерації;

б) засуджених в іноземній державі.

Виходячи з того, що розглянуті формулювання 1 і 2 взагалі не містять законних (передбачених розглянутої нормою) умов для порушення кримінальної справи, то відповідно відсутні які-небудь підстави для притягнення до кримінальної відповідальності зазначених вище іноземних громадян.

Більш того, по вже порушеній кримінальній справі, слідчі слідчого комітету РФ позбавлені законних підстав збору доказів на території іноземної держави в порядку, встановленому статтею 455 КПК РФ.

За змістом даної статті, іноземні докази мають юридичну силу лише у разі, якщо вони отримані у відповідності з міжнародними договорами РФ.

Представники офіційних структур Чехії вже висловилися, що порушень законодавства в ході демонтажу пам’ятника Конєву допущено не було. Якщо слідчий комітет Росії направить компетентним органам Чехії запит про надання правової допомоги по порушеній кримінальній справі, чеська сторона надасть у задоволенні даного запиту на підставі п. «а» ст. 2 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, у зв’язку з політичною вмотивованістю кримінальної справи.

В іншому випадку, докази, отримані іншим шляхом, в обхід встановленого статтею 455 КПК РФ порядку збирання доказів чинності 1 ч.. ст. 75 КПК РФ повинні бути визнані недопустимими доказами.

А за змістом п. 3 ч. 2 даної норми, отримані «докази» необхідно кваліфікувати як «інші докази, отримані з порушенням вимог цього Кодексу».