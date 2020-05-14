Чи можуть коті заражати людей коронавірусною хворобою – дослідження

При тісному контакті коті можуть заражати людей коронавірусом, а також передавати його один одному. При цьому смороду безсимптомно хворіють на COVID-19, а вірус виділяється з носових ходів.

Такої думки дійшли вчені Університету Вісконсина у Медісоні та Університету Токіо, провівши науковий експеримент, пише УП.Життя.

«Беручи до уваги кількість вірусу, яку ми знайшли в носах котів… Ймовірно, ці коті линяють, тому збудник вірусу може потрапити в людський побут, або просто жити на коті. Таким чином, у людей є можливість підхопити цей вірус. Я думаю, це ті, чого ми повинні остерігатися», – розповідає Пітер Халфманн, професор університету Вісконсина та перший автор дослідження, у коментарі Stat.

Під час дослідження вчені заразили трьох кішок та розмістили їх в окремих клітках, а на наступний день у кожну з них додатково помістили здорову тварину. Всі три незаражених коті захворіли коронавірусом протягом п’яти днів.

Коли неінфікованих тварин поміщали в клітки на відстані 0, 3 метрів від заражених – коронавірус не передавався.

При цьому вчені зазначають, що під час дослідження у котів не було симптомів хвороби, але виділяли вірус з носових ходів близько шести днів. А за відсутності симптомів коті можуть бути непоміченим проміжним господарем вірусу.

Дослідники намагалися виростити віруси з мазків, взятих з носа і прямої кишки кішок та виявили, що всі тварини випускали інфекційні віруси з носа. Жоден з ректальних мазків не продукував інфекційний вірус.

Хальфманн сказавши, що вірусу було досить багато – від 30 000 до 50 000 вірусних частинок на мазок. Проте невідомо, яка доза вірусу необхідна для зараження людини.

Дослідники считают, що люди повинні знати про можливість передачі вірусу від кішок. При цьому автори дослідження зазивали людей не залишати кішок і не виганяти їх через такі побоювання, а тримати в приміщенні. Альо якомога далі від тих, у кого є підозра на COVID-19.

«У кішок все ще набагато більше шансів отримати COVID-19 від вас, ніж від іншої кішки», – заявивши Кіт Поульсен, директор Ветеринарної діагностичної лабораторії штату Вісконсін.