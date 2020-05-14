У період карантину збільшився рівень рейдерства, — глава Мін’юст юсту

Упродовж останніх двох місяців, які в Україні проходять в умовах карантину, рівень рейдерства збільшився. Про це в інтерв’ю hromadske заявивши міністр юстиції України Денис Малюська. За його словами, це пов’язаність язано з пандемією та зміною уряду.

«За час карантину у нас вінік невеликий сплеск з двох причин. Перша — коронавірус, обмежений вихід людей на вулиці, обмежена робота державного апарату. У нас понад місяць антирейдерська комісія не проводила свої засідання. Другий аспект, який вплинув на сплеск рейдерства — зміна уряду.

Тому що чимало людей, які раніше займалися рейдерством, повноцінно, професійно багато років, вони очікували, що команда Міністерства юстиції піде. Зміна уряду назрівала, багато хто думав, що «пересиджу, вони підуть, далі ми повернемо все, як було раніше», — уточнив він. Водночас Малюська розповів, що до карантину рівень системного рейдерства вдалося знизити.

«Вже у жовтні, листопаді ми констатували, що системного рейдерства немає, дійсно, так і є. Зараз найважчий період, тому що знести голови цім зміям Гориничам, було нескладно. Альо від середня ланка, вона залишилась, там де є люди, у яких вже є досвід минулих рейдерських захоплень , це не є їхнім основним бізнесом, альо смороду очікують, враховуючи, що зараз економічна активність зменшилась, інші справи почали приносити менше прибутків, з’єднання є ідеї спробувати знову інакше. Вже включається зараз цей злочинний креатив», — сказав міністр. За його словами, наразі антирейдерська комісія відновила свою роботу та працює у посиленому режимі. Також Малюська планує вирішенню рейдеського питання в програмному режимі, але це зможе запрацювати через кілька років, вважає міністр. «Це, можливо, це буде працювати протягом року, двох, але це тривалий процес. Процес адаптації законодавства, процес доопрацювання програмного забезпечення. Він відбувається, але особисто я дуже очікую, коли софт зможе підхопити нашу роботу, щоб ми кожен раз в ручному режимі не вирішували ці рейдерські чи пайові конфлікти», — сказавши він.

Ще однією проблемою у боротьбі з рейдерством міністр вважає недокомунікацію з правоохоронними органами, якові смороду намагаються наразі владнати. «Ми то незаконні реєстраційні дії скасовуємо, повертаємо власність власникам, захищаємо їхні права, але правоохоронна система не підхоплює оперативно наші рішення і не доводити справи до вироків. Проблема? Якщо б реєстратори розуміли, що їх не просто відімкнуть від реєстру, а вони отримають вирок суду, нам би було легше працювати. У нас налагоджується співпраця з Нацполом. Сподіваюсь, що зможемо продемонструвати переслідування в межах кримінальних проваджень», — підсумував Малюська.