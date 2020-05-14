Начальник Одеської митниці заявляє, що його затримали “заради картинки”

Начальник Одесою митниці Михайло Грибанов видався сьогодні перед пресою, щоб особисто спростувати інформацію про своє затримання співробітниками СБУ та ДБР.

За його словами, хабарів не брав, корупційних схем не організовував, і ніхто його не затримував.

«Вчорашні події дійсно мали місце, — сказав митник. — Це були слідчі дії, які проходили в будівлі Одеської митниці, приміщеннях митних постів «Чорноморський» і «Одеса». Під час проведення цих слідчих дій жодному керівнику Одеської митниці не було висунуто підозру, ні одного керівника не затримали».

Чиновник заявив, що те, як були проведені слідчі дії, можна вважати певним тиском» на нього.

«Можна було це зробити більш елегантно, так як ми завжди співпрацюємо з іншими правоохоронними органами і завжди готові надати будь-яку інформацію. Однак це вирішили зробити, як у бойовику. Мабуть, це певний тиск на мене за мою державницьку позицію», — говорить він.

Грибанов не заперечує, що на фото і відео, зроблених на місці проведення спецоперації, дійсно, є він.

«Це був я. Я перебував у цей час на вулиці, у дворі Одеської митниці. Мене поклали на землю, наділи наручники, але через вісім хвилин їх зняли. Я так розумію, це зробили заради картинки», — заявив митник.

Михайло Грибанов підтвердив, що оперативники СБУ та слідчі ДБР затримали начальника відділу митного оформлення митного поста «Чорноморський».

Адвокати Грибанова додали, що обшуки проходили без ухвали слідчого судді та правоохоронці допустили низку порушень. Адвокати доповнили протокол обшуку 30 зауваженнями,

За словами юристів, слідчі вилучили документацію, яка не стосується діяльності керівництва митниці, а має відношення до роботи інспекторів. Крім того, був вилучений телефон Грибанова.

Нагадаємо, СБУ стверджує, що на Одеській митниці діяла ціла корупційна схема, організована керівництвом.

«Посадові особи двох постів «Одеса» і «Чорноморськ» заробляли на тому, що поставили на потік вимагання хабарів від імпортерів. Наприклад, за «доплату» з кожного контейнера з ними можна було «домовитися» про ввезення товарів без додаткового контролю», — йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Слідство також встановило, що зловмисники створювали штучні перешкоди для митного оформлення вантажів.

«Щоб «вирішити» питання, імпортери доплачували ще й за зниження вартості задекларованих товарів. Вартість одного такого платежу становила від 200 до 4000 доларів», — наголошується в повідомленні.

Після збору загальної «каси» частина грошей, за даними СБУ, передавалася керівництву Одеської митниці.

Правоохоронці задокументували отримання учасниками схеми 800 доларів США затримали начальника відділу митного поста «Чорноморськ», додає прес-центр.

Думська