Головним фактором падіння економіки й рівня життя українців є уряд – бізнесмен

JP Morgan прогнозує нам цього року падіння ВВП у 5%. Це, здається, найгірший країновий прогноз із тих, що я бачив.

Нагадаю, що у кризу 2008-го ми також були чемпіонами світу (разом із Угорщиною) за рівнем падіння економіки. Тобто це вже стало доброю традицією.

Я не можу сьогодні сказати, яка була в тій попередній катастрофі частка факторів відносно об’єднання єктивних, пов’язаних із загальносвітовими тенденціями (хоча розумна політика уряду й нбу в роки, що передували кризі, у сфері кредитування нерухомості дозволила певним країнам практично не відчути негативного її впливу), а яка пов’язана із провальними діями влади.

Але цього разу безпомічність уряду гарантовано є головним фактором падіння економіки й рівня життя населення України (яке воно у ближчі місяці лише почне по-справжньому відчувати). Тому, відповідаючи на запитання, хто винен, трьом чвертям населення варто вдивитися в зображення у дзеркалі.

Карл Волох