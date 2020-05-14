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Режим ізоляції зруйнував сімейне життя десятої частини росіян

14.05.2020

Режим изоляции разрушил семейную жизнь десятой части россиян

Десята частина росіян заявила, що їх сімейні відносини погіршилися за період обмежень та ізоляції, введені через коронавіруса. При цьому 7% опитаних порталом Superjob вважають, що відносини погіршилися дуже серйозно. Чоловіки про це говорять частіше жінок — 8% проти 5%, повідомляє «Інтерфакс». Про розлучення вже розмірковують 3% респондентів. І тут жінки більшою мірою готові до розірвання шлюбу, ніж чоловіки (5% і 3%).

Проте 58% опитаних сказали, що режим ізоляції ніяк не вплинув на їх сімейні відносини, які залишилися хорошими. Ще 4% росіян говорять, що і до ізоляції їх сімейні відносини були поганими.

Ще 19% респонденов вважають, що сімейні відносини за час ізоляції покращилися. На думку 6%, стосунки просто стали краще, 13% кажуть, що режим ограничния допомогли їм зрозуміти: їх супутник життя — найкращий чоловік у світі.

Опитування було проведено 12-13 травня серед одружених 1,6 тис. росіян у віці старше 18 років у 336 населених пунктах, у всіх федеральних округах РФ.

 

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