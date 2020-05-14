Режим ізоляції зруйнував сімейне життя десятої частини росіян

Десята частина росіян заявила, що їх сімейні відносини погіршилися за період обмежень та ізоляції, введені через коронавіруса. При цьому 7% опитаних порталом Superjob вважають, що відносини погіршилися дуже серйозно. Чоловіки про це говорять частіше жінок — 8% проти 5%, повідомляє «Інтерфакс». Про розлучення вже розмірковують 3% респондентів. І тут жінки більшою мірою готові до розірвання шлюбу, ніж чоловіки (5% і 3%).

Проте 58% опитаних сказали, що режим ізоляції ніяк не вплинув на їх сімейні відносини, які залишилися хорошими. Ще 4% росіян говорять, що і до ізоляції їх сімейні відносини були поганими.

Ще 19% респонденов вважають, що сімейні відносини за час ізоляції покращилися. На думку 6%, стосунки просто стали краще, 13% кажуть, що режим ограничния допомогли їм зрозуміти: їх супутник життя — найкращий чоловік у світі.

Опитування було проведено 12-13 травня серед одружених 1,6 тис. росіян у віці старше 18 років у 336 населених пунктах, у всіх федеральних округах РФ.