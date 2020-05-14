В польском селе, где 10 лет подряд рождались только девочки, на свет появился мальчик

В начале мая 2020 года в поселке Мейсце-Оджаньске в Польше родился мальчик. Это первый случай за десятилетие.

Демографы не понимают причины, по которой на свет в этом населенном пункте появлялись только девочки, информирует enovosty.com/news.

Мальчика назвали Бартек. Рядовое событие для любого населенного пункта стало настоящим праздником в этом селении, где в течение 10 лет рождались исключительно девочки.

Глава района Раймунд Фришко объявил на Radio Kielce, что, когда условия карантина позволят, он навестит малыша, для которого он готовит премию, а земляки готовят подарки.

TVN24 напоминает, что о необычном феномене писали ведущие СМИ мира. Из-за преобладания женского населения в местную добровольную пожарную команду даже стали набирать девушек.

За месяц до рождения Бартека в одной из семей родился третий ребенок – третья девочка. Ее отец сказал, что «продолжит попытки», сообщил телеканалу глава пожарной команды Томаш Голаш.

Профессор демографии из Варшавы Ирена Котовска сказала газете Wiadomości, что рациональных объяснений этому феномену нет. Естественная пропорция такова: на 500 девочек должно рождаться 507 мальчиков. Профессор предположила, что причины надо искать в этническом составе жителей Мейсце-Оджаньске и в условиях окружающей среды.

Стоит отметить, что единовременное пособие на рождение ребенка в Польше составляет 1000 злотых (почти 7 000 гривен).

Кроме того, семьи, имеющие троих детей или больше, могут получить так называемую Карту Большой Семьи. Эта возможность есть также у иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше (карта побыту), статус беженца, статус дополнительной защиты и проживающих в Польше по крайней мере с 3-мя детьми в возрасте до 18 лет (или 25 лет, если дети учатся). Карта дает возможность существенно сэкономить – например, покупать дешевые билеты на поезд, дает существенные льготы на билеты в парки развлечений, кино, музеи и т.д.

Пособие Семья 500+ (Rodzina 500+)это государственная программа, целью которой является финансовая поддержка семей в воспитании детей, а также рост рождаемости и улучшение демографической ситуации в Польше. Согласно программе, на второго и каждого следующего ребенка выделяется 500 злотых в месяц. Также поддержка может оказываться и на первого ребенка в случае, если доход на члена семьи составляет менее 800 злотых в месяц.

: enovosty.com