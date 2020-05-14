Саакашвілі запропонував реформу «Укроборонпрому»

Державний концерн «Укроборонпром» представив голові Виконавчого комітету Національної ради реформ Михеилу Саакашвілі плани реформ оборонних підприємств.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби «Укроборонпрому».

«Ми бачимо в Нацраді партнера, який допоможе Укроборонпрому не просто почати реформу, а здійснити трансформацію в повному обсязі », — заявив глава держпідприємства Айварас Абромавічус.

У свою чергу Саакашвілі зазначив, що під час зустрічі з керівництвом «Укроборонпрому» він вже ознайомився з роботою в рамках реформи підприємства і чому «Карфаген повинен бути зруйнований».

«Вважаю, що трансформація такого громіздкого і стратегічного об’єднання підприємств має стати пріоритетом для Нацради реформ при Президентові. Тому я буду рекомендувати Нацраді розглянути стратегію трансформації «Укроборонпрому» на найближчому засіданні і підтримати її», – написав він на своїй сторінці в Facebook.