В NYT впевнені в точності статті про те, що РФ занижує дані про смертність від COVID-19

В американській газеті The New York Times впевнені в точності статті про те, що РФ занижує дані про смертність від коронавирусной інфекції. Раніше про недостовірність фактів, наведених у матеріалі, заявили в МЗС РФ.

«Ми впевнені в точності нашого матеріалу, заснованого на даних, опублікованих офіційним державним відомством та інтерв’ю з експертами державних інститутів. Ніякі факти, наведені в нашій статті, не оспорюються», — цитує «Інтерфакс» віце-президента з комунікацій The New York Times Даніеля Роадса.

Нагадаємо, в матеріалах видань The Financial Times і The New York Times було сказано про те, що смертність від коронавіруса в Москві і Санкт-Петербурзі може бути вище на 70%, ніж офіційна статистика. Газети передали, що в квітні 2020 року в російських столицях було зареєстровано на 2073 смерті більше, ніж за попередні п’ять років окремо. Причому в офіційній статистиці було сказано тільки про 629 смертей від коронавіруса за минулий місяць. «Якщо додати до цього 2009 випадків смерті від COVID, про які повідомили влади станом на ранок понеділка [11 травня], це буде означати збільшення числа загиблих в Росії на 72% (переклад РБК)», — писала The Financial Times.

У Держдумі зажадали від МЗС РФ прийняти до газет заходи, аж до позбавлення їх акредитації в Росії. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що доля видань в РФ залежить від того, опублікують вони спростування публікацій чи ні.

Департамент охорони здоров’я Москви спростував повідомлення про некоректність підрахунку смертності від коронавіруса. У відомстві заявили, що «порівняння показників смертності в місячній динаміці некоректно», а причину смертності пацієнтів з COVID-19 діагностують лише після проведення патологоанатомічного розтину. «Із загального числа померлих у квітні цього року 639 складають люди, причиною смерті яких є коронавірус і його ускладнення, найчастіше — пневмонія. Назвати причиною смерті COVID-19 в інших випадках неможливо», — сказали в Депздраве.

Нагадаємо, на поточний момент, згідно з даними оперативного штабу Москви, в столиці з початку пандемії померли 1290 пацієнтів з коронавірусом.