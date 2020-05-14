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Земфіра з «Миротворця» привітала Вакарчука з 45-річчям

15.05.2020

Російська співачка Земфіра привітала екс-главу парламентської фракції «Голос» співака і нардепа Святослава Вакарчука з 45-м днем народження. Вона опублікувала відео з Вакарчуком, на якому вони співають разом.

Раніше Земфіру внесли на «Миротворець» з формулюванням «за заперечення російської агресії і
маніпуляцію суспільно значущою інформацією».

Відео з’явилося на Facebook-сторінці артистки 14 травня, в день народження Вакарчука.

На відео кадри з 2013 року. Тоді 11 квітня, в київському Палаці спорту на концерті Земфіри співачка з Святославом Вакарчуком заспівала відомий хіт The Beatles ” Let It Be.

Ролик вона підписала коротко: «Який горлатий! Слава, я тебе люблю».

Скріншот: myrotvorets.center

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