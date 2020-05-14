НАБУ повідомило про підозру екс-нардепу Пресману

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили сьогодні колишньому народному депутату Олександру Пресману про підозру у незаконному отриманні 928 тис. грн компенсації за оренду житла.

Дії народного обранця Ради 8-го скликання кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України (“Зловживання владою або службовим становищем”), повідомляє Українська правда.

За даними слідства, підозрюваний, маючи власне житло в центрі Києва, отримав 928 тис. грн незаконної компенсації за користування готельним номером ДП “Готельний комплекс “Національний” у період з листопада 2014 по серпень 2019 року.

Слідство вважає, що таким чином підозрюваний наніс тяжкі наслідки інтересам Управління справами Апарату Верховної Ради України.

Олександр Пресман був депутатом Верховної Ради від фракції “Відродження”.