«Це фейк!»: Саакашвілі зробив важливу заяву про «своїй» програмі реформ

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав не вірити фейкам і заявив, що його особистої «програми реформ» не існує. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у середу, 13 травня.

За словами новоспеченого українського реформатора, ніякої окремої програми Саакашвілі не існує

«Я не сприймав це серйозно, поки не почув, що навіть депутати Верховної Ради серйозно обговорювали цю програму, хвилювалися у своїх депутатських групах та чатах», — зазначив політик.

Саакашвілі також підкреслив, що головою Національної ради є президент Володимир Зеленський, який все ініціює і затверджує.

«Є Національна Рада реформ, головою якої є президент Зеленський. Будь-яка програма Національної Ради буде затверджуватися президентом, і буде ініціюватися президентом», — сказав екс-глава одеської ОДА.

«Ніяких окремих програм Саакашвілі в природі бути не може. Я — командний гравець і в тому числі збираюся переконувати членів команди в правильності деяких моїх ідей, але ніяк не займатися самопіаром», — додав Саакашвілі.

Нагадаємо, що Саакашвілі зробив важливу заяву щодо майбутнього співробітництва України з МВФ.