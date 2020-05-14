У супермаркеті «Велика Кишеня» провідну «Ревізора» зустріли «з боєм»

Мережа супермаркетів «Велика Кишеня» хвалиться на своєму сайті високим рівнем довіри українців. Чи виправдано це, вирішила перевірити команда «Ревізор.Карантин» на «Новому каналі».

Юлія Панкова разом зі своєю командою провела ревізію в супермаркеті «Велика Кишеня» в Києві за адресою Оболонська площа, 6. На вході провідну ніхто не зустрів і вона зазначила, що охоронці, очевидно, не стежать за тим, щоб відвідувачі на карантині обов’язково були в масках.

Незважаючи на те, що Панкова та члени її команди наділи захисні халати і шапочки, вхід на склад перегородили два охоронця. На питання про те, на якій підставі її не пускають, веде тільки кілька разів повторили «не Можна, заборонено».

У відділі кулінарії ревізора з командою зустрів працівник Юрій, який розповів про те, що на роботу на карантині йому доводиться добиратися на таксі, але компанія оплачує йому 50% вартості поїздок. На жаль, температура, при якій зберігаються готові страви, зокрема, салати і каші, Панкову розчарувала.

Пірометр показав близько 9 градусів, тоді як допустимий максимум нижче. Відбивні зберігалися при температурі 10 градусів при допустимому показнику в 2-6 градусів. На кухню Юрій ревізора не пустив, хоча закривав двері в приміщення він же. Варто зазначити, що протягом всього перебування «Ревізора» біля дверей складу та у кулінарному відділі, кілька людей на телефон записували відео, не кажучи, хто вони.

Коли охоронці відійшли від дверей складу, Панкова знову спробувала потрапити в приміщення, але невідомий чоловік схопив її за руку і не відпускав, поки вона не вийшла за поріг. На питання про те, ким є цей чоловік і чому він схопив Панкову, він заявив: «Яка різниця? Просто людина». Після інциденту забарикадували вхід і повернувся один з охоронців.

Заступник директора супермаркету пізніше сказав, що схвативший за руку Панкову чоловік — також охоронець, хоча ні спецодягу, ні посвідчення у нього не було. Коли вона намагалася перевірити стан ковбаси, прийшли поліцейські, яких, очевидно, викликали «просто люди», які знімали на відео її переміщення.

Перевірка холодильника з дорогими сирами також показала 10 градусів, що ще більше засмутило Панкову. Коли вона підходила до пекарської відділу, то помітила, як всередину зайшов чоловік, який утримував її, прямо у верхньому одязі. Зауваження ревізора на рахунок прогулянок в куртці поруч з відкритими стендами з випічкою, охоронець проігнорував.

Одним з небагатьох співробітників «Великої Кишені», який не відсторонився від спілкування з Панкової — Тея, що працює в пекарському відділі. Вона розповіла, що з введенням карантину тепер всі ходять в масках, рукавичках, шапочках і бахілах.«Насправді намагаємося, щоб не підвести наших покупців», — підкреслила Тея.

У кухні пекарського відділу ревізор побачила морозильні шафи з напівфабрикатами. Як їй повідомила Тея, дані про цих стравах вносяться в журнал обліку, який Панкової надали. Журнал здоров’я було в порядку і заповнений за правилами, медкнижки показали, що співробітники супермаркету здорові.

Біля прилавка з овочами та фруктами ведуча зазначила, що незапакованные товари, як в цьому супермаркеті, під час карантину становлять особливу небезпеку. Покупці чіпають їх руками без рукавичок і можуть заразити інших людей. Панкова сказала, що вони повинні бути запаковані, але заступник директора сказав, що для клієнтів є дезінфектор.

Ревізор помітила, що один флакон з дезинфікуючим засобом на великий відділ — це дуже мало і працівникам потрібно ретельніше стежити за виконанням норм Моз. Потім Панкова перевірила стан кас і касир Анастасія їй повідомила, що поверхня робочого місця дезінфікується близько 6 разів за зміну. Однак люминометр показав 218 одиниць при максимальній нормі 30.

У касирів не виявилося змінних рукавичок на робочому місці та Анастасія після обробки каси за ними пішла в інший кінець супермаркету. Касу дівчина продезинфицировала розчином, який стояв у відрі прямо під самою касою, на підлозі.

«Мене зустріли зовсім непривітно, один з охоронців нахабно хапав мене за руки й силоміць виштовхував зі складу. В яких умовах готуються страви, я не побачила. Коли переді мною зачиняються двері, це означає, що є, що приховувати. «Ревізор» не рекомендує «Велику Кишеню», — підсумувала Панкова.