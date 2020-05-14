Застряглі в Якутії вахтовики розповіли про якість харчування: доводиться використовувати приправу, щоб можна було їсти

Омичи, які застрягли на Чаяндинське родовищі «Газпрому» в Якутії, поскаржилися на умови проживання.

Всього на вахті в Якутії працювали 1,5 тис. суперника, і у багатьох з них термін роботи давно закінчився, проте в умовах пандемії повернутися додому не вдалося. Вивозити вахтовиків в Омськ почали 29 квітня, і на сьогодні з Якутії повернулися сім бортів з робітниками, однак більшість, як і раніше залишаються в осередку зараження. На сьогодні родичі багатьох омських вахтовиків не знають, коли їх близькі повернуться додому.

Родичі вахтовиків розповіли НГС55, що працівники живуть в тісних вагончиках по вісім чоловік в одній кімнаті. Щоб подзвонити додому, вахтовикам доводиться підніматися на гору, інакше немає зв’язку. Медичного обслуговування, за словами вахтовиків, немає.

Катерина Северюхина розповіла, що її чоловік поїхав у Якутію 20 лютого, і перший тест на COVID-19 йому зробили тільки 21 квітня. Результат першого тесту виявився позитивним, другого — негативним. Чоловік про свій стан дружині не розповідає — сказав лише, що у нього пропало нюх. «Мій чоловік ніколи не буде скаржитися, він говорить: „Все нормально, я вже звик“. Але на відео я чула, як інші вахтовики кричали від гніву і безсилля. Якщо робітники не підняли бунт, то ніхто б і не дізнався, що вони хворі, не дізнався, як їм важко зараз доводиться. Лікування там ніякого немає, з тієї причини, що там навіть лікарів немає», — повідомила Катерина.

Брат омички Галини Шелехиной розповів їй, що обидва тесту у нього виявилися негативними, але заражених вахтовиків ніхто від здорових робітників не відселив. За її словами, брат приїхав на вахту в кінці зими, і робочих нормально годували і містили в пристойних умовах. Однак зараз їм навіть туалетний папір не видають, а з-за поганого харчування у багатьох почалися проблеми з травленням.

«Годують їх настільки погано, що вони приправою „Ролтон“ засипають їжу, щоб її можна було хоч якось є», — розповіла Галина.

Один з повернулися в Омськ робочих повідомив, що його аналізи виявилися негативними, але у вагончику з ним продовжували жити дві людини з коронавірусом. «А у сусідньому вагончику жили відразу шість осіб з позитивним результатом аналізів і двоє здорових», — розповів робітник.

Він підтвердив проблеми з якістю харчування: «Я не вибаглива до їжі, але коли тебе годують однією січкою і перловкою найнижчої якості, а в ній постійно трапляються зерна якісь, і подають хліб з пліснявою — апетит пропадає. А ще посуд була дуже погано помыта — справа дійшла до того, що вахтовики написали претензію завідуючої їдальні. Після цього хоча б посуд стали нормально мити».