Врачи назвали продукт, вызывающий рак молочной железы

В современном мире вопрос здорового питания стоит особенно остро, ведь многие продукты способны вызывать тяжелые заболевания.

Специалисты из Университета здоровья Лома Линда в США назвали популярный продукт, который может вызвать появление и развитие онкологии, сообщает Рамблер.

Здоровое питание давно перестало быть прихотью диетологов и стало первой необходимостью для тех, кто хочет обезопасить себя от опасных заболеваний. Полезные продукты, которые должны быть включены в рацион любого стремящегося к здоровой жизни человека, стоят недешево, однако курс лечения может обойтись еще дороже.

Впрочем, для того, чтобы вывести себя из зоны риска, можно не только правильно питаться, но и убрать из холодильника определенные продукты, способные вызвать те или иные опасные заболевания. В частости, американские ученые доказали, что обыкновенное и привычное многим молоко способствует развитию рака молочной железы у женщин. К такому выводу специалисты пришли в ходе исследования.

Учеными были изучены данные о рационе питания 53 тысяч здоровых женщин. За ними наблюдали в течение восьми лет. Помимо того, что участницы заполняли пищевые опросники, они рассказывали о допустимой для себя физической нагрузке, а также указывали частоту потребления спиртного, факты приема медикаментов, семейную историю заболеваемости раком молочной железы, репродуктивное и гинекологическое здоровье.

В завершении наблюдения эксперты зарегистрировали 1057 случаев развития опухолей груди. Связь между раком и употреблением соевых продуктов не была выявлена, однако любовь к молоку сказалась на возникновении рака. Данное исследование подтверждает выводы других ученых, которые выяснили, что у вегетарианцев, отказавшихся от яиц и молока), вероятность развития рака молочной железы ниже.

При этом медики рекомендуют не только наладить систему правильного питания, но и регулярно ходить на прием к маммологу, проходя плановые осмотры. Рекомендуется также снизить уровень стресса и отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения и алкоголя.

: akcenty.com.ua