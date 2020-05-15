У РФ звинуватила Україну в зриві домовленостей про припинення вогню на Донбасі

Україна виключила можливість закріплення особливого статусу в Конституції ОРДЛО

Представник Росії в Тристоронньої контактної групи Борис Гризлов за результатами переговорів 14 травня звинуватив Україну в тому, що під час переговорів не було прийнято заяву про додаткові заходи з припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

За його словами, українська делегація саботує вирішення політичних питань врегулювання кризи на Донбасі.

«З вини Києва, який відмовлявся від прямого діалогу з «ДНР» і «ЛНР», відеоконференція Контактної групи була на грані зриву. З вини Києва в черговий раз не прийнято заяву про додаткові заходи з припинення вогню», — заявив Гризлов.

Він також зазначив, що в очах жителів окупованого Донецька і Луганська «нинішня київська влада все менше відрізняється від минулого».

Однак, повідомлялося, що під час переговорів Україна відзначила важливість виконання домовленостей лідерів «нормандської четвірки», зокрема, необхідність виконання вимог безпеки щодо дотримання сталого режиму тиші. У зв’язку з цим українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання профільної групи.

У той же час, українська сторона під час переговорів у Мінську в черговий раз відкинула можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.