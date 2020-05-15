«Серйозне втручання влади у свободу слова»

До Держдуми внесли закон, що розширює поняття «образи». Це може призвести до сплеску справ проти громадян

Найближчим часом у Державній думі Росії почнуть розглядати законопроект, що встановлює штрафи за образи для чиновників і істотно розширює саме поняття «образи». З такою законодавчою ініціативою в кінці квітня виступили депутат ГД, заступник секретаря генради «Єдиної Росії» Олександр Хінштейн і заступник голови Ради Федерації, секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак. Автори законопроекту запевняють, що головна мета внесених поправок — «зробити так, щоб ніхто не міг нікого ображати». Однак юристи та лінгвісти вважають, що проект закону спрямований на обмеження свободи слова, а його прийняття може призвести до сплеску адміністративних справ проти звичайних громадян, а не чиновників. Розширення поняття «образи», попереджають експерти, призведе до того, що дану статтю Кпап співробітники правоохоронних органів зможуть застосовувати так само хаотично, як і статтю КК РФ про образу влади.

«Щоб у чиновників не крутилася голова»

Наприкінці минулого року під час засідання Ради з прав людини при президенті Росії голова Національного антикорупційного комітету Кирило Кабанов запропонував Володимиру Путіну «подумати» і «виступити з законодавчою ініціативою», яка б встановлювала відповідальність чиновників за їх «чванство і хамство». «Якщо державний службовець, чиновник це дозволяє, він не повинен займатися державною службою або правопорядком», — говорив президенту Кабанів. З такою пропозицією Володимир Путін погодився, додавши, що необхідно «продумати деталі». Через майже чотири місяці в ефірі «Вести FM» депутат Олександр Хінштейн повідомив, що в Держдуму буде внесено законопроект, що встановлює штрафи для чиновників за образи. Хінштейн тоді пояснював, що з чиновників має бути особливий попит, оскільки «немає недоторканних». На його думку, поправки до чинного законодавства необхідні для того, щоб у чиновників «не крутилася голова від можливостей».

12 травня Олександр Хінштейн і сенатор, секретар Генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак внесли законопроект на розгляд у Держдуму. У тексті проекту закону йдеться про внесення ряду змін до статті 5.61 КоАП РФ «Образа». Зокрема, Хінштейн і Турчак запропонували доповнити дану статтю частинами 4 і 5, в яких встановлюється відповідальність за «образу, вчинене особою, що заміщає державну чи муніципальну посаду, або посаду державної або муніципальної служби у зв’язку із здійсненням своїх повноважень (посадових обов’язків)». Однак автори законопроекту також пропонують внести значні зміни і в існуючі частини статті. Зокрема, автори пропонують істотно розширити саме поняття «образи». У чинній редакції статті 5.61 КоАП РФ сказано, що «образа — це приниження честі та гідності іншої особи, виражене в непристойній формі». Парламентарії пропонують викласти його в наступній редакції: «образа — це приниження честі та гідності іншої особи або приниження гідності групи осіб, виражене в непристойній або інший принизливою, що ображає суспільну мораль формі». Крім того, автори законопроекту пропонують додати до частини 2 і 3 слова про те, що образи в мережі «Інтернет» також повинні каратися штрафом.

Андрій Турчак став співавтором законопроекту«Єдина Росія»

У розмові зі Znak.com Олександр Хінштейн пояснив, що «завдання законопроекту — зробити так, щоб ніхто не міг нікого ображати». «Класичний приклад, коли один з губернаторів (екс-губернатор Архангельської області Ігор Орлов — прим. ред.) назвав протестувальників „шелупонью“. Виходячи з диспозиції норми сьогоднішньої статті 5.61 КоАП РФ, слово „шелупонь“ не потрапляє під склад образи. Губернатор не назвав конкретної людини „шелупонью“, він адресував це групі осіб. І навіть якщо б слово „шелупонь“ теоретично підпадало під статтю „Образа“, то застосувати її все одно було б не можна. Аналогічна ситуація з Ольгою Глацких, сказала хрестоматійну фразу „Держава не просило вас народжувати“. У цій фразі немає непристойній форми, вона не відноситься до конкретних осіб. Однак ця фраза, в моєму розумінні, ображає суспільну мораль», — вважає Хінштейн.

На його думку, карати за образи в мережі так само необхідно, як карати за образи в публічних виступах і ЗМІ, так як «інтернет — це вже невід’ємна частина буття сьогодні». «Ми виходимо з того, що інтернет — це публічний простір. І образи в інтернеті — це таке ж образа, яка принижує честь і гідність людини або групи осіб. Коли людину ображають на автобусній зупинці в присутності п’яти свідків, це образа, що міститься в публічному виступі. Якщо людину образили на сторінках газети з накладом 400 тис. примірників, то це образа, що міститься в ЗМІ. А якщо його образили в ролику на YouTube або на будь-якій сторінці в соціальній мережі, то, виходячи із сьогоднішньої редакції закону, це не буде образою в публічному виступі. Але мені здається, це неправильно. Якщо ми вважаємо, що образи повинні каратися, то це повинно ставитися до всіх сфер нашого життя», — упевнений депутат Держдуми.

Хінштейн не вважає, що оновлення статті КоАП РФ за образу може призвести до сплеску адміністративних справ: «Ми виходимо з того, що новий склад повинен стати утримує фактором. Щоб люди задумалися і намагалися контролювати свої емоції». Член РПЛ Кирило Кабанов повністю поділяє позицію авторів законопроекту. На його думку, в Росії існує проблема з «поведінкою» людей: «У радянський час люди були набагато культурніше, тому що за матюки могли посадити на 15 діб. А якщо матом на площі хтось лаявся, то і кримінальну справу можна було отримати». Кабанов каже, що він «не проти тролів [в мережі], але їх слід поставити в рамки, їх треба стримувати». Член РПЛ відзначає, що прийняті норми «непогані», однак підкреслює, що питання застосування оновленої статті 5.61 Кпап «буде залежати від того, хто буде займатися лінгвістичної експертизою».

«Розширюють поняття „образа“ до безмежних меж»

Юристи й лінгвісти у свою чергу попереджають, що ініціатива Хінштейна і Турчака може призвести до того, що норма про образи стане «гумовою» і буде застосовуватися до всіх неугодних. «Образа — це завжди приниження честі і гідності конкретної людини в непристойній формі. Гідність як правовий термін — це сукупність позитивних особистісних якостей, усвідомлення цінності цих якостей самою людиною. Гідність не буває колективним. Кожна людина, що входить в будь-яку групу осіб, індивідуальний, і у нього власна оцінка своєї гідності. Не можна принизити гідність групи осіб. Це як мінімум логічна і правова помилка в базової термінології. Змінюючи поняття образу таким чином, ми розмиємо його зміст, і знову у нас буде „гумова“ норма, за якою можна покарати всіх за все, що не сподобається комусь», — впевнена провідний юрист Центру захисту прав ЗМІ Галина Арапова.

Лінгвіст, кандидат філологічних наук Ольга Матвєєва вважає, що формулювання, запропоновані Хинштейном і Турчаком, розширюють поняття «образа» до «безмежних меж». На думку експерта, навіть саме по собі поняття «непристойною форми» — «це абсолютно штучний конструкт, створений законодавцем і не існував раніше в лінгвістиці». «Очевидний оціночний характер поняття [образи], не обмеженого жодними об’єктивними критеріями, що є грубою помилкою юридичної техніки. При цьому закон вводиться новий штучний оціночний конструкт, оскільки поняття „інший принизливою, що ображає суспільну мораль форми“ немає ні в одній науці, відповідно, немає осіб, що володіють спеціальними знаннями в цій сфері», — вважає лінгвіст.

Дві третини справ про образу влади припали на образи Володимира ПутинаZnak.com

«Є відчуття, що Олександр Овсійович [Хінштейн] вирішив проїхати по дорозі сенатора Андрія Клишаса, який створив законопроекти про обмеження свободи слова. Оновлений закон про образи набуває таку ж неоднозначну форму, що передбачає широке трактування. Закон втратить елемент правової визначеності, якщо буде прийнятий, адже його застосування буде залежати цілком і повністю від оцінки співробітників правоохоронних органів та фахівців у галузі лінгвістики», — заявив Znak.com юрист міжнародного правозахисного центру «Агора» Станіслав Селезньов. Він переконаний, що «прийняття цього законопроекту не призведе до того, що губернаторів будуть штрафувати за слова „шелупонь“, будуть штрафувати громадян за використання таких слів як „ватник“, „лібераст“, „сміття“, „навальнята“ і так далі». «Раніше такі слова можна було б віднести до категорії „непристойних слів“. А зараз число табуйованих слів істотно розширюється. У разі прийняття законопроекту його застосування може бути настільки ж хаотично, як і застосування закону про образу влади. А спроба зробити інтернет майданчиком для офіційної дискусії, на мій погляд, — дуже серйозне втручання влади у свободу слова», — говорить юрист.

Додамо, що з 2019 року в Росії діє закон про образу влади (формально — за «явне неповагу до суспільству, державі, офіційним державним символам РФ, Конституції РФ або органам, що здійснюють державну владу в РФ» — прим. ред.) 22 квітня по ньому вперше був оштрафований на 30 тис. рублів житель Новгородської області Юрій Картыжев, який розмістив пости «Путін — казковий *******» (дурень). Після цього росіяни запустили в соцмережах флешмоб в підтримку Картыжева. У ньому взяли участь тисячі людей. Інтернет-користувачі були обурені судовим рішенням, вони писали пости, в яких повторювалася фраза із згадкою Путіна. Учасники флешмобу висловлювали думку, що тільки «казковий *******» міг підписати закон про образу влади, щоб під загрозою штрафів змусити громадян поважати себе.

До речі, ¾ всіх обвинувальних постанов по справах про образу влади були пов’язані з проявом неповаги до президента Росії Володимиру Путіну, повідомляли в «Агорі».