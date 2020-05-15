20 ударов ножом в голову: стали известны новые детали убийства 13-летней девочки под Харьковом

Продолжается следствие по делу о зверском убийстве 13-летней девочки под Харьковом. Установлены новые жуткие подробности преступления.

В опубликованных в Едином реестре судебных решений материалах следствия говорится, что жительница поселка Подворки Татьяна П. «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» нанесла девочке не менее 20 ударов ножом.

В материалах следствия также утверждается, что от полученных ранений девочка скончалась на месте, а подозреваемая отделила ножом ее голову от тела и положила в полимерный пакет. Затем направилась в сторону Харькова, где была задержана.

: fakty.ua