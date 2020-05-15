Герус розповів про зупинку ще одного атомного блоку

Сьогодні був зупинений ще один атомний блок — в аварійний ремонт у 17:51 був відключений третій блок Південно-Української АЕС.

Про це написав у Facebook нардеп Андрій Герус.

Він розповів, що загальна працює потужність атомних блоків впала до 6780 МВт, що становить менше ніж 49% від загальної встановленої потужності атомних електростанцій. І це новий історичний мінімум, такого ніколи не було в історії України.

«Ще місяць тому атомні блоки несли потужність 9150 МВт, тобто на 35% більше, хоча погода не особливо відрізнялася від сьогоднішньої. На зупинку атомних блоків вже відреагував і ринок в останні дні ціна електроенергії зросла на 15%. Це і логічно, чим більше обмеження конкуренції, тим вище ціна», — написав «Слуга народу».

Герус також зазначив, що в той же час спостерігається додаткове навантаження на вугільних електростанціях (ТЕС).

«Невже це така реакція на звернення депутатів не зупиняти атомні блоки, які знаходяться у державній власності і продають електроенергію за найнижчими цінами?», — задається питанням він.