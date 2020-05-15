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Вирізав легені та відрубав голову, все в крові: у селі син жорстоко вбивши матір

15.05.2020

У Київській області рідний син живцем вирізав із матері легені, а потім відрубав голову.

Про це йдеться у сюжеті “Надзвичайних новин”.

Так, сін, коли мати ще дихала, він розрубав їй грудну клітку та витягнув звідти легені. Потім нелюд виколов очі матері та відрубав голову і руку. Останки він викинув у сарай. Відомо, що загиблій було 73 роки, а її вбивці – 38 років.

 

Вбивство матері він пояснивши тім, що його мати була відьмою та постійно за ним спостерігала.

Сусіди вбивці розказують, що вбивця захоплювався сатанинською літературою. Проте у правоохоронців є ще одна версія: син був наркоманом і він вимагав від матері грошей, які їй відправляв старший брат.

Мати сама захищала свого сіна та завжди просила сусідів не віклікаті поліції, коли він її бив. Наразі триває слідство.

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