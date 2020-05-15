Генконсульство України в Мілані відновлює прийом громадян

Прийом громадян почнуть з 25 травня

З 25 травня Генеральне консульство України в Мілані відновлює прийом громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook консульства.

У дипустанові зазначили, що, згідно з вимогами італійської влади, відвідувачі повинні знаходитися в приміщеннях консульства в масках і, по можливості, в рукавичках. Також громадяни повинні дотримуватися безпечної дистанції не менше 1 метра як в приміщенні консульства, так і зовні. У приміщенні консульства може максимально перебувати не більше 1 особу/1 сім’ї на кожному з 5 місць прийому.

«У разі недотримання зазначених вимог консульство залишає за собою право відмовити в надання консульських послуг, в знаходженні заявника в приміщенні консульства і може припинити прийом до відновлення необхідної противірусного режиму», — йдеться в повідомленні.

До зняття обмежувальних заходів, пов’язаних з пандемією, прийом громадян здійснюватиметься виключно за попереднім записом на сайті www.consmilano.com.ua, а запис на оформлення «білого паспорта» і видачу готового закордонного паспорта за електронною адресою: [email protected]