Сурогатна мати пояснила, куди подіти відмовних дітей

Сурогатна матір після народження дитини не зобов’язана забирати його в разі відмови, всю відповідальність за нього несуть біологічні батьки.

Така відповідь жінки, яка заробляє на життя сурогатним материнством, в Facebook опублікувала Зоя Мельник, колишня співробітниця поліції, яка зараз працює в громадській організації «Батьківський союз».

«В коментарях до посту відписалася жінка, яка розповіла, що вона сурогатна мати і таким чином заробляє на життя. Я запитала, що буде з дитиною, якщо «замовники» його не заберуть (а такі випадки не поодинокі)», – написала Мельник.

У відповідь їй жінка заявила, що з такими дітьми буде те ж, що відбувається зі звичайними відмовниками.

«В Україні таке було лише раз, і то не завдання сурогатної матері – з ембріона зробити людини. Після народження дитини пишеться відмова. На цьому місія сурогатної мами закінчується. Вона не зобов’язана нічого робити з цією дитиною. І забирати його не зобов’язана», – підкреслила жінка.

За словами сурогатної матері, юридичну відповідальність за дитину після народження несуть біологічні батьки. У разі відмови вони повинні будуть платити аліменти.

«Далі соціальні служби і органи опіки через суд стягнуть аліменти. Я не зобов’язана вам все це пояснювати. Будь-який батько зобов’язаний своїй дитині. А що буде з ним – я вам не ворожка», – зазначила вона.