Москвичів почнуть тестувати на антитіла до COVID-19. Як це буде працювати

Мер Москви Сергій Собянін оголосив про запуск з 15 травня масового тестування жителів столиці на наявність у них антитіл до нової коронавирусной інфекції. «Тестування буде здійснюватися ІФА-методом (імуноферментний аналіз), який дозволяє виявити наявність або відсутність у крові пацієнта антитіл IgM (маркер наявності коронавирусной інфекції) і IgG (маркер імунітету до коронавирусной інфекції). Для проведення тестування уряд Москви встановило автоматичні аналізатори крові. До кінця травня загальна потужність міської системи ІФА-тестування перевищить 200 тис. аналізів на добу», — заявив глава міста.

Забір крові для тестування планують проводити в 30 дорослих поліклініках — в середньому за три поліклініки в кожному адміністративному окрузі столиці. Кожен кілька днів приблизно 70 тис. москвичів будуть отримувати запрошення на безкоштовну здачу аналізу. «Відбір жителів буде здійснюватися випадковим чином у відповідності з віковою структурою населення Москви і з урахуванням округу проживання, а запрошення стануть надсилати на електронну пошту або за допомогою смс. Щоб здати кров, необхідно записатися онлайн, перейшовши по посиланню, зазначеної у запрошенні», — йдеться у блозі Собяніна. Результати скринінгу будуть проводитися щотижня — в цілому по місту та за кожним АТ окремо. Результати наливів будуть публікуватися на офіційному порталі уряду Москви і стануть основою для прийняття рішення про пом’якшення діючих обмежень за пандемії коронавіруса.

«Передчасна відміна обмежень несе реальний ризик приходу другої хвилі пандемії. Невиправдане затягування — теж дуже вдарить по людях. Щоб приймати такі рішення, необхідно мати максимально повну і достовірну інформацію про реальні масштаби захворюваності та темпів розповсюдження коронавіруса», — пояснив мер Москви.

Всього на сьогодні у Росії виявлено 252 245 випадків коронавіруса в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 2305 летальних випадків, одужали 53 530 чоловік. У Москві зафіксовано найбільше число заражених серед інших міст Росії — 130 716 тис. випадків.