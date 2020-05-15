«Нежности на диване»: кот утешает пса, скучающего за хозяином (видео)

Существует расхожее мнение, что коты эгоистичны и не могут ни к кому проникнуться теплыми чувствами. Однако кот Кельвин разбил сразу два мифа: он не просто дружит с псом Джоулем, но и ласково его утешает, когда хозяин уходит на работу.

Хозяин очаровательной парочки поделился роликом в Instagram, созданном для животных. Видеозапись стала вирусной, набрав огромное количество репостов.

А все началось с того, что хозяин Джоуля и Кельвина установил в доме скрытую камеру, потому что знал, как пес расстраивается от разлуки со своим человеком.

На видео можно заметить, как кот Кельвин подходит к псу и начинает его облизывать, а затем ложится рядом, словно успокаивая скучающего друга.

Комментаторов действия кота не оставили равнодушными: «Оуу! Ну как можно после такого говорить, что кошки эгоистичные?», «Кот так мило облизывает пса, словно чувствует, что тот грустит», «Откуда вы берете таких ласковых кошек? У меня дома живет исчадие ада», «Мне нравятся клички животных!», «Невероятно милый и добрый ролик, который сделал мой день».

: golos.ua